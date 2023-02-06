Замглавы Минтруда рассказал о нюансах получения статуса инвалида для жителей новых субъектов РФ

Москва, , 14:11 — REGNUM Жителям с ограниченными возможностями здоровья из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сократят объем необходимых исследований для получения статуса инвалида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Что касается особенностей установления инвалидности, то мы предусмотрели для новых субъектов РФ… сокращение объема необходимых исследований, потому что возможности полноценных обследований чаще всего не будет», — сказал Пудов.

При этом представитель министерства уточнил, что уже выданные бессрочные документы об инвалидности будут действовать до 1 января 2026 года, то есть на весь срок переходного периода.

Внесенным в Госдуму правительством законопроекта о социальной защите граждан, призванном интегрировать новые регионы в правовую систему России устанавливается признание эквивалетности групп инвалидности российским категориям.

Также устанавливается тождественность причин инвалидности для жителей новых субъектов РФ действующей на территории России.

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