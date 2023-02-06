Москва, 6 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Жителям с ограниченными возможностями здоровья из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сократят объём необходимых исследований для получения статуса инвалида. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов

«Что касается особенностей установления инвалидности, то мы предусмотрели для новых субъектов РФ… сокращение объёма необходимых исследований, потому что возможности полноценных обследований чаще всего не будет», — сказал Пудов.

При этом представитель министерства уточнил, что уже выданные бессрочные документы об инвалидности будут действовать до 1 января 2026 года, то есть на весь срок переходного периода.

Внесённым в Госдуму правительством законопроектом о социальной защите граждан, призванным интегрировать новые регионы в правовую систему России, устанавливается признание эквивалентности групп инвалидности российским категориям.

Также устанавливается тождественность причин инвалидности для жителей новых субъектов РФ действующей на территории России.