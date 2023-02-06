Донецк, 6 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вернулся после ранения в зону спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Видеозапись этого 6 февраля разместил телеканал RT в своём телеграм-канале.

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Рогозин вместе с артиллеристами 1-го армейского корпуса и бойцами спецотряда «Царские волки» принимает участие в нанесении удара из реактивных систем залпового огня по обнаруженным разведкой вражеским позициям около Авдеевки.

«Дмитрий Рогозин … вернулся на фронт после ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Рогозин был ранен 21 декабря 2022 года в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке.