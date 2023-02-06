Минобороны РФ окажет помощь Турции, пострадавшей от землетрясения

Москва, , 14:05 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 6 февраля провел переговоры с главой минобороны Турции Хулуси Акаром. Руководитель российского военного ведомства выразил соболезнования из-за большого числа жертв и пострадавших в разрушительном землетрясении. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Сергея Шойгу, он предложил оказать необходимую помощь по линии руководимого им ведомства.

«Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы.

Его турецкий коллега, поблагодарив за поддержку, пообещал подготовить конкретные предложения по объему возможной помощи Минобороны РФ в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4, а эпицентр находился на севере страны. Число жертв землетрясения в Турции, предварительно, приближается к 300. Кроме того, волна землетрясения докатилась и до Сирии, в которой также отмечено большое число жертв и пострадавших. Общее число погибших составило около 500 человек, раненых — около 2000 человек.