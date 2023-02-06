Москва, 6 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил вице-президенту Турции Фуату Октаю обращение с соболезнованиями в связи с тяжёлыми последствиями землетрясения. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба российского правительства.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Подтверждаю готовность российской стороны оказать содействие в преодолении последствий этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Мишустин попросил Октая передать слова соболезнования и поддержки родственникам и близким погибших в ходе землетрясения. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова предоставить турецкой стороне технологии по определению устойчивости зданий после землетрясений, а также оказать другую помощь.