Турция, 6 февраля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая из пункта управления по координации работ по устранению последствий землетрясения, заявил, что землетрясение 6 февраля стало самым мощным с 1939 года.

Turkish Presidency/globallookpress.com Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Сегодня ночью нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году», — сказал президент.

Напомним, что землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 с эпицентром в 30 километрах от города Газиантеп произошло в 04:17 по местному времени.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения возросло до 912 человек.