Тегеран, , 14:14 — REGNUM Тегеран ждёт визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, но после того, как будет готова техническая база для его приезда. Об этом 6 февраля сообщил журналистам представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После завершения подготовительного процесса Гросси может посетить Иран в ближайшем будущем», — сказал Канаани.

Он также добавил, что Тегеран постоянно ведёт диалог с МАГАТЭ.

Напомним, в декабре 2022 года глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил, что темпы обогащения урана в Исламской Республике выросли до рекордных в истории страны темпов.

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