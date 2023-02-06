Тегеран, 6 февраля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Тегеран ждёт визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, но после того, как будет готова техническая база для его приезда. Об этом 6 февраля сообщил журналистам представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«После завершения подготовительного процесса Гросси может посетить Иран в ближайшем будущем», — сказал Канаани.

Он также добавил, что Тегеран постоянно ведёт диалог с МАГАТЭ.

Напомним, в декабре 2022 года глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил, что темпы обогащения урана в Исламской Республике выросли до рекордных в истории страны темпов.