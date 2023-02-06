Киев, 6 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Временное перемирие с Россией стало бы для Киева просто этапом на пути продолжения войны, перемирия Киев не хочет и не допустит, написал 6 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

President.gov.ua Михаил Подоляк

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что временное перемирие привело бы «лишь к следующему этапу войны в Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вести переговоры, но не с Россией о мире, а с Западом — о новых поставках оружия.