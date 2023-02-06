Багдад, , 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров изложил 6 февраля иракскому коллеге Фуаду Хусейну факты того, что Запад готовил Украину для гибридной войны с Россией.

Ирак. Багдад. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирака Фуад : Пресс-служба МИД РФ © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Мы привели конкретные примеры», — заявил Лавров, добавив, что они подтверждают — целью был срыв Минских соглашений.

По словам Сергея Лаврова, Запад публично в этом признался, признались все, кто подписывал Минские соглашения, кроме президента РФ Владимира Путина.

«Мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва договорённостей было создание условий для вооружения Украины против РФ», — заявил глава МИД России.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что целью Запада было уничтожить права русского и русскоязычного населения на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна посетить с визитом Москву.

Ранее по теме: Лавров пригласил коллегу из Ирака посетить с визитом Россию