Лавров рассказал, как Запад готовил Украину для гибридной войны с Россией
Багдад, 6 февраля 2023, 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров изложил 6 февраля иракскому коллеге Фуаду Хусейну факты того, что Запад готовил Украину для гибридной войны с Россией.
«Мы привели конкретные примеры», — заявил Лавров, добавив, что они подтверждают — целью был срыв Минских соглашений.
По словам Сергея Лаврова, Запад публично в этом признался, признались все, кто подписывал Минские соглашения, кроме президента РФ Владимира Путина.
«Мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва договорённостей было создание условий для вооружения Украины против РФ», — заявил глава МИД России.
Кроме того, Сергей Лавров отметил, что целью Запада было уничтожить права русского и русскоязычного населения на территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна посетить с визитом Москву.
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