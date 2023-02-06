Донецк, 6 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Более 4,4 тыс. человек стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта. Об этом 6 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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«За 354 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 657 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобождённой в ходе СВО территории погибли 3776 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4433, в том числе детей ― 132», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 4074 мирных жителя, в том числе 255 детей. Также зарегистрировано 90 случаев подрыва гражданских лиц, среди которых шестеро детей, на минах «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

По данным представительства, с начала эскалации было повреждено свыше 9,7 тыс. домов, 2388 объектов гражданской инфраструктуры, включая медучреждения, школы, объекты социального обеспечения и критической инфраструктуры, 770 объектов электро-, водо-, тепло — и газоснабжения.

За отчётный период по территории ДНР ВСУ выпустили 98 618 боеприпасов различного калибра. В их числе ракеты из ОТРК «Точка-У», РСЗО HIMARS и «Ураган», а также более 21 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 6 февраля обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины подверглись Киевский и Петровский районы Донецка.