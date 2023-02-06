Калуга, 6 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Авиационная бомба ОФАБ-100-120 была обнаружена в лесу под Калугой на месте падения беспилотника вооружённых формирований Украины. Об этом 6 февраля сообщает телеграм-канал Shot.

Цитата из видео с канала: ВидеоСтудия Владимир Гундоров. Авиационная бомба ОФАБ-100-120

«Авиабомба ОФАБ-100-120 обнаружена на месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой», — говорится в сообщении, к которому также прикреплена фотография найденного на месте падения дрона ВСУ боеприпаса.

Как считают авторы поста, бомба не взорвалась из-за низкой высоты полёта беспилотника.

Отметим, авиационная бомба ОФАБ-100-120, созданная в СССР в 1950-х годах, является осколочно-фугасным боеприпасом, который содержит 46 килограммов взрывчатого вещества и предназначается для уничтожения лёгкой бронетехники, артиллерии, миномётов и живой силы.