Москва, 6 февраля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ми-28Н демонстрируют результативную работу в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ 6 февраля опубликовало видео охоты на объекты ВСУ лётчиками армейской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Экипажи ударных вертолётов выполнили пуски ракет по укреплённым пунктам подразделений ВСУ. Обнаруженные объекты, в том числе пункт управления и бронированная техника, были уничтожены.

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Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения задач в зоне СВО армейская авиация сопровождает колонны российских военнослужащих, доставляет десант, поддерживает с воздуха бойцов, ведущих боевые действия на земле, а также уничтожает бронетехнику врага и военные грузы.

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Днём ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы мотострелковых подразделений и расчётов АГС-17 «Пламя» Западного военного округа.