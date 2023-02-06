Москва, 6 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 февраля не стал подтверждать или опровергать журналистам заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета об обещании президента РФ Владимира Путина не устранять главу Украины Владимира Зеленского: «Тема Украины была в переговорах Путина с экс-премьером Израиля Беннетом, но мы не сторонники того, чтобы раскрывать подробности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Также представитель Кремля прокомментировал несколько других актуальных тем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, представители СМИ поинтересовались планами совместного производства РФ и Ираном беспилотников.

«У нас есть свои программы по их созданию», — сказал Песков.

Не стали в Кремле комментировать и ситуацию с китайским аэростатом, который сбили в США. «Это вопрос для двусторонних китайско-американских отношений, поэтому мы не будем это комментировать», — подчеркнул Песков.

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Говоря о мощнейшем землетрясении в Турции, Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля принять участие в устранении последствий природного бедствия:

«Готовность на высшем политическом уровне обозначена, ждём сигналов от турецких друзей».

Говоря о рабочих планах российского лидера, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не намерен 8 февраля посетить Псков и не планирует встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. При этом Песков подтвердил предстоящую встречу Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 6 февраля, пояснил: президент России Владимир Путин действительно вёл переговоры по спецоперации по денацификации Украины с Нафтали Беннетом, когда тот был премьер-министром Израиля. При этом Дмитрий Песков отказался обнародовать детали — опровергать или подтверждать слова бывшего израильского премьер-министра о якобы предоставленных гарантиях Зеленскому.