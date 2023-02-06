провинция Кахраманмараш , , 13:38 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ 6 февраля заявил, что число жертв в результате мощного землетрясения на юго-востоке государства возросло до 912 человек.

Землетрясение © Zakariya Yahya/globallookpress.com

«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек», — сказал Эрдоган, добавив, что окончательное число погибших сложно спрогнозировать.

Уточняется, что землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в 04:17 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа.

Ранее глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал о жертвах землетрясения среди военнослужащих.

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