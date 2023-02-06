Тегеран, 6 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. С визитом в Китай намеревается приехать президент Ирана Ибрагим Раиси. Об этом 6 февраля рассказал на брифинге постоянный представитель иранского МИД Насер Канани.

Iranian Presidency/globallookpress.com Президент Ирана Ибрагим Раиси

«Визит президента Ирана в Китай входит в число мероприятий, которые планируются на основе совместного соглашения между двумя странами», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Канани уточнил, что такая поездка иранского лидера в КНР состоится «в своё время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия направит в Иран гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло 28 января в районе города Хой.