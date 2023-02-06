Politico: в Европе боятся, что китайский аэростат отвлечет внимание США от России

Брюссель, , 13:33 — REGNUM В Евросоюзе считают, что сбитый США китайский аэростат может отвлечь Вашингтон на какое-то время от конфликта на Украине. Это противоречит интересам европейских политиков, такое мнение высказал газете Politico один из европейских дипломатов, имя которого не приводится.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока Вашингтон на какое-то время будет занят Пекином, Россия останется без внимания, заявил дипломат.

«Это плохие новости для ЕС, потому что Россия по-прежнему является главной проблемой», — считает неназванный представитель внешнеполитического ведомства в Европе.

Более того, как отметил дипломат, в условиях усиливающегося ухудшения отношений между США и Китаем страны Евросоюза могут попасть под давление Вашингтона, который заставит принимать чью-то сторону в этом конфликте.

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Напомним, китайский аэростат, сбитый в небе над США 4 февраля, был направлен целенаправленно, чтобы проверить, как будут действовать власти страны. Такое мнение высказал сенатор от партии республиканцев Марко Рубио, состоящий в комитете по разведке. По его словам, США не прошли эту проверку. Рубио потребовал от минобороны объяснить, почему объект не сбили сразу и чем теперь грозит его длительное нахождение в американском небе.