Дамаск, 6 февраля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Сирии выросло число погибших в результате землетрясения. Об этом 6 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.

Muhammad Ata/globallookpress.com Землетрясение в Сирии

По его словам, число жертв землетрясения увеличилось до 248 человек.

«Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700», — сообщил замминистра, добавив, что спасательные работы продолжаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 237 погибших в Сирии в результате землетрясения в Турции, затронувшего также северные сирийские территории.

Ранее по теме: Количество погибших при землетрясении на севере Сирии превысило 200