Почти 250 человек погибли в Сирии в результате землетрясения
Дамаск, 6 февраля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Сирии выросло число погибших в результате землетрясения. Об этом 6 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
Muhammad Ata/globallookpress.com
Землетрясение в Сирии
По его словам, число жертв землетрясения увеличилось до 248 человек.
«Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700», — сообщил замминистра, добавив, что спасательные работы продолжаются.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 237 погибших в Сирии в результате землетрясения в Турции, затронувшего также северные сирийские территории.
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