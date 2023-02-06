Москва, , 13:36 — REGNUM Ряд программ в сфере беспилотников разработан и реализуется в России, сообщил 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Песков «Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован в области развития беспилотных летательных аппаратов».

Пресс-секретарь президента добавил, что он не знает, на какие источники в своих сообщениях опиралась газета, писавшая о планах построить в России завод по производству иранских беспилотников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 февраля, The Wall Street Journal распространил информацию о том, что будет создано российско-иранское предприятие по производству БПЛА.

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