Анкара, , 13:28 — REGNUM Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар рассказал о количестве погибших в зоне землетрясения военнослужащих.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Zakariya Yahya/Global Look Press

«Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по определению ущерба и потерь. К сожалению, у нас трое погибших и раненые. Мы снова проводим опросы в наших войсках», — цитирует Хулуси Акара агентство Anadolu 6 февраля.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш.

Ранее сообщалось, что жертвой землетрясения, по данным минздарава Сирии и властей Турции, стал 521 человек.

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