Вашингтон, 6 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Ушёл из жизни американский актер Чарльз Кимбро, наиболее известный по роли телеведущего Джима Дайала в комедийном сериале CBS «Мерфи Браун», сообщает портал Deadline.

Sharon Neetles/globallookpress.com Актер Чарльз Кимбро

Со слов сына артиста, актер скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется.

Актер был номинирован на премию «Тони» в 1971 году за лучшую мужскую роль в мюзикле «Компания» Стивена Сондхейма. В 1990 году Кимбро получил награду на премию «Эмми» как комедийный актер второго плана за роль в ситкоме «Мерфи Браун». Он также участвовал в озвучке многих популярных мультфильмов, в том числе «Горбун из Нотр-Дама», «Бэтмен будущего», «Геркулес».