Москва, 6 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Мошенники напугали женщину уголовной ответственностью за перевод денег в поддержку ВСУ, который был якобы осуществлён с её телефона, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что женщина на самом деле никуда ничего не переводила.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

2 февраля 41-летней Татьяне (имя изменено), солистке оркестра Военного университета РФ, позвонил незнакомый мужчина. Он представился капитаном полиции и сообщил, что с банковского счёта женщины был осуществлён перевод на сумму 100 тыс. рублей в поддержку украинской армии. Татьяна удивилась, стала задавать мужчине уточняющие вопросы, по словам солистки, на её карте не могло быть такой суммы. Уже в тот момент женщина заподозрила, что её пытаются обмануть. В ответ на вопросы мужчина стал перечислять статьи Уголовного кодекса и объяснил, что разглашать информацию из этого разговора Татьяна не имеет права. Женщина растерялась и запаниковала. Мошенник воспользовался ситуацией и переключил разговор на другого «сотрудника». Очередной мужчина представился работником Центробанка и попытался убедить женщину, что перевод с её карты в пользу ВСУ всё же был. Татьяна пыталась объяснить мужчине, что на её счёте не было озвученной суммы и продолжала уточнять подробности. Тогда звонок снова перевели на другого «эксперта», на этот раз Татьяну передали «сотруднику ФСБ». Последний не стал церемониться с женщиной и сразу перешёл к угрозам. Он предупредил Татьяну: если она откажется от сотрудничества с банком, то её просто задержат до выяснения обстоятельств, а за помощь ВСУ на неё заведут уголовное дело. Женщина испугалась и согласилась выполнить требования мошенников.

«41-летняя москвичка под угрозой уголовного преследования за переводы в адрес армии Украины от неизвестных людей в ходе телефонного разговора, согласилась снять деньги с кредитной карты и перевела 80 тыс. рублей на неизвестные счета», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

После того как женщина перевела деньги, звонившие потребовали предоставить им чеки о перечислении денежных средств. Тогда Татьяна и поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина написала заявление в полицию. Сейчас по нему проводится проверка.