Москва, 6 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные закрепились в северной и восточной частях Артёмовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

По его словам, в Артёмовске российские военные закрепились в северной части населённого пункта.

«В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои», — сказал Денис Пушилин, добавив, что российское подразделение продолжает с данных позиций вытеснять противника.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил о фактах применения химического оружия на разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артёмовском участках.

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