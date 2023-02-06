Москва, , 13:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 6 февраля, прокомментировал инцидент со сбитым в США китайским аэростатом.

Аэростат, определенный правительством США как китайский © NELL REDMOND/EPA/ТАСС

«Мы не хотели бы этого делать. Аэростат китайский. Он летел в Соединенные Штаты. Это вопрос китайско-американских отношений, поэтому мы не будем комментировать», — сказал пресс-секретарь.

В ходе брифинга Песков также заявил, что Путин пока не планирует встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Гросси.

Ранее в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики заявили, что военные США, сбив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами.

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