Москва, 6 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 6 февраля, прокомментировал инцидент со сбитым в США китайским аэростатом.

NELL REDMOND/EPA/ТАСС Аэростат, определенный правительством США как китайский

«Мы не хотели бы этого делать. Аэростат китайский. Он летел в Соединенные Штаты. Это вопрос китайско-американских отношений, поэтому мы не будем комментировать», — сказал пресс-секретарь.

В ходе брифинга Песков также заявил, что Путин пока не планирует встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Гросси.

Ранее в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики заявили, что военные США, сбив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами.