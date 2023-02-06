Песков заявил, что Россия готова дать Турции технологии по определению жизнеспособности зданий

Москва, , 13:14 — REGNUM В случае, если об этом попросит турецкая сторона, Россия может передать Анкаре свои технологии по определению жизнеспособности зданий после землетрясений и оказать другую помощь. Об этом 6 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Ahmet Yukus/Global Look Press

«Это всё будет зависеть от потребностей Турецкой Республики. В целом Турция, безусловно, обладает своим достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ», — сказал он.

Также представитель Кремля утончил, что на данный момент отсутствует точная информация о количестве жертв и разрушениях.

«Но есть определённые технологии у российских спасателей, особенно в плане определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясений, знаменитая система «Струна», которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы», — отметил Песков.

Кроме того, он указал, что, если турецкая сторона посчитает, что ей нужен опыт российских спасателей и попросит её оказать, Россия готова к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоров президента России Владимира Путина с его коллегами из Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом о последствиях землетрясения в этих странах на данный момент нет в рабочем графике российского лидера.

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