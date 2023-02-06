Москва, , 13:14 — REGNUM Информация о том, что президент РФ Владимир Путин намерен 8 февраля посетить Псков, не соответствует действительности, сообщил 6 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет. Я могу это опровергнуть», — заявил Песков.

Ранее в интернете появилась информация о том, что глава государства якобы планирует 8 февраля поездку в Псков. Накануне, 5 февраля, также стало известно, что Путин планирует рабочую поездку в один из российских регионов.

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