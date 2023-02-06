Песков: о фактах применения ВСУ химоружия доложит Минобороны

Москва, , 13:13 — REGNUM Информации о том, что ВСУ применили 5 февраля химическое оружие в районе Артемовска и Соледара, с которой выступил в интервью ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин, у Кремля пока нет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Войска РХБЗ © MOD Russia/Global Look Press

По его словам, у него нет данных по применению ВСУ химоружия в ДНР. Вся точная информация, в случае если такие факты имели место, должна быть у Министерства обороны России, считает представитель Кремля.

Как отметил Песков, «если такие данные есть,<…> они по линии военных докладываются Верховному главнокомандующему», поэтому «уместно за деталями обратиться к Минобороны».

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Напомним, ранее сообщалось, что советник главы ДНР Ян Гагин заявил о фактах применений химоружия «на разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артёмовском участках». Как доложили командиры подразделений ВС РФ, после этой атаки у ряда российских военных наблюдались сильное головокружение, тошнота и удушье.