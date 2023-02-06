Курск, , 13:12 — REGNUM Военнослужащий получил травмы при взрыве противопехотной мины в Курской области. Инцидент произошел 4 февраля на государственной границе РФ около хутора Кучеров, сообщил источник ИА REGNUM.

Противопехотная мина © Александр Река/ТАСС

По данным собеседника агентства, 4 февраля около полудня в Беловском районе Курской области 23-летний военнослужащий Анатолий С. в 500 метрах от госграницы наступил на противопехотную мину, после чего прогремел взрыв.

«Пострадавший 23-летний мужчина госпитализирован в Суджанскую центральную районную больницу. Взрывом ему частично оторвало стопу левой ноги, кроме того повреждена левая рука», — сообщил собеседник агентства.

Это уже второй случай подрыва на противопехотных минах в регионе за последнюю неделю. Ранее в Кореневском районе Курской области 31 января на пехотной мине подорвался 36-летний военнослужащий. Он тоже получил травмы руки и ноги.

Судя по травмам, в обоих случаях произошел взрыв мин советского производства ПФМ-1 «Лепесток». Украинские военные щедро разбрасывают эти средства поражения на приграничных территориях. 6 февраля в ДНР сообщили, что с начала эскалации конфликта на украинских минах «Лепесток» подорвались 90 мирных жителей, в том числе шестеро детей.