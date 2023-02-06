Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин действительно вёл переговоры по спецоперации по денацификации Украины с Нафтали Беннетом, когда тот был премьер-министром Израиля. Об этом 6 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и премьер — министр Израиля Нафтали Беннет Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля

Его попросили прокомментировать заявление Беннета, что Путин якобы пообещал ему не устранять украинского президента Владимира Зеленского.

«На повестке дня помимо двусторонних отношений была Украина и СВО. Они не один час посвятили обсуждению этой темы», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. Он также на стал опровергать или подтверждать слова бывшего израильского премьер-министра о якобы предоставленных гарантиях Зеленскому.

Напомним, Беннет также рассказывал, будто после того, как он сообщил Зеленскому об обещании не убивать его, тот находится в «секретном бункере». После этого украинский президент вернулся в свой офис и записал видеоролик, в котором сказал, что ничего не боится.

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