Москва, 6 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Встречи гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Путиным не планируется. Так прокомментировал 6 февраля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вопрос журналистов о визите Гросси в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Нет, встречи Гросси и Путина на этой неделе не планируется», — сказал Песков.

По его словам, Рафаэля Гросси ждут его коллеги из Росатома, МИДа и, возможно, других министерств и ведомств.

«В России ожидают субстантивных переговоров», — добавил пресс-секретарь.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву.