Донецк, , 13:05 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Запад в срыве Минских соглашений с целью вооружения Украины для гибридной войны с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва минских договорённостей было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации, и также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения Украины», — указал Лавров в ходе встречи с главой МИД Ирака.

Также дипломат подчеркнул, что Россия является единственным государством, до конца соблюдавшим Минский протокол.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Ирака Фуада Хусейна посетить с визитом Россию.

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