Москва, , 13:05 — REGNUM В ходе телефонного разговора, который провели президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, главы государств обсудили очень широкий круг вопросов. Об этом 6 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Телефонный разговор Владимира Путина Kremlin.ru

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«Два президента провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Очень широкий круг вопросов обсуждался. Действительно, планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий были на повестке дня», ― указал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что президенты двух стран условились в течение пары месяцев провести встречу.

«Повестка дня весьма и весьма загруженная, что, конечно, требует постоянного внимания глав государств по текущим вопросам», ― сказал Песков, отметив, что оба лидера встречаются регулярно.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко 5 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о проведении Высшего госсовета Союзного государства в апреле–мае.