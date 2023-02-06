Песков: в случае необходимости Москва готова организовать разговоры Путина с Асадом и Эрдоганом

Москва, , 13:05 — REGNUM Разговоров президента России Владимира Путина с его коллегами из Сирии и Турции Башаром Асадом и Реджепом Тайипом Эрдоганом о последствиях землетрясения в этих странах на данный момент нет в рабочем графике российского лидера. Об этом 6 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В настоящий момент [таких телефонных разговоров] нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду в связи с большим числом жертв землетрясения.