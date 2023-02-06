Пушилин сообщил, что украинские военные минируют жилые дома в Угледаре

Донецк, , 13:05 — REGNUM Положение сил ВСУ, обороняющих Угледар на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, серьёзно ухудшилось в связи с наступлением российских подразделений. Об этом 6 февраля сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Денис Пушилин Glavadnr.ru

«Положение противника серьёзно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артёмовский участок», — сказал врио главы ДНР.

Он отметил, что, несмотря на увеличение украинской группировки в регионе, в Угледаре в рамках подготовки отступления начали минировать многоэтажные дома.

Напомним, 30 января Пушилин сообщил, что силы ВСУ закрепились в Угледаре и не получали приказа отступать. Освобождение города затрудняется тем, что противник использует для обороны промышленные объекты и высотные сооружения.

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