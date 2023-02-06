Глушковский район, Курская область, 6 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Позиции ФСБ в Курской области пытались атаковать ВСУ, сообщает 6 февраля источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным регионального управления МВД РФ, накануне, 5 февраля, в 15:10 мск пограничное управление ФСБ сообщило, что в 13:55 мск с запущенного со стороны Украины квадрокоптера был осуществлён сброс неустановленного взрывного устройства.

Отмечается, что украинские боевики пытались взорвать позиции пограничного управления ФСБ, расположенные в двух километрах от границы возле населённого пункта Дроновка Глушковского района.

Пострадавших и разрушений нет.