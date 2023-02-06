Глава комитета Госдумы выступил против конфискации имущества релокантов
Москва, 6 февраля 2023, 12:55 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству пока не готов юридически поддержать инициативу о конфискации имущества ухавших из России на фоне специальной военной операции и критикующих власти страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил журналистам глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«Конфискация как вид наказания, конечно, мы — против. Юридически не можем это поддержать», — сказал Крашенинников.
Он также проинформировал о том, что соответствующего законопроекта на рассмотрении комитета Госдумы нет.
Вместе с тем в Госдуме будет сформирована экспертная группа по оценке предложений о наказании для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне военной операции на Украине и, по мнению властей, выступают с антироссийской позиции.
В то же время такая мера, как конфискация, уже применятся в отношении террористов, коррупционеров, такое наказание предполагается ввести также за киберпреступления.
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