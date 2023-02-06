Грозный, 6 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду в связи с большим числом жертв землетрясения. От себя лично и от всего чеченского народа Кадыров передал слова поддержки родным и близким погибших.

Саид Царнаев/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

По словам чеченского лидера, всего, по последним данным, в обеих странах погибли более 500 человек. Ещё более 2000 жителей пострадали.

«Мы глубоко опечалены и разделяем горе каждого, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия. От себя лично и от всего чеченского народа выражаю искренние слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду, а также турецкому и сирийскому народам в связи с этой ужасной трагедией», — говорится в тексте соболезнования.

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Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Серия подземных толчков магнитудой до 7,7 с эпицентром в 30 км от города Газиантеп вызвала многочисленные разрушения в ряде населённых пунктов. Число погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.