Луганск, 6 февраля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины применяли на артёмовском направлении в ДНР химическое оружие. Об этом 6 февраля рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По словам Алаудинова, на его участке таких случаев применения химического оружия украинскими формированиями зафиксировано не было.

«Но я буквально вчера от бойцов слышал, что такой случай был, и неоднократно, у соседей на артёмовском направлении», — сказал он.

Также Алаудинов уточнил, что в зоне использования ВСУ такого химоружия у людей наблюдались рвота и потеря сознания.

«Эти запрещённые припасы, которые там применяются, как я понял, они рукодельные, и страшного эффекта не несут», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Донецкой Народной Республики после начала эскалации конфликта на украинских противопехотных минах «Лепесток» подорвались 90 мирных жителей.