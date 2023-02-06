Донецк, 6 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Поставленные западными странами Украины основные боевые танки могут не добраться до линии соприкосновения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает чешское издание Lidovky.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Придется подготовить большое количество бронетехники к отправке с Запада на восточный фронт поездами, тягачами и грузовиками в сопровождении полиции. При этом всё необходимо проделать втайне», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, ранее украинская сторона с самого начала конфликта не сталкивалась с подобными трудностями в доставках вооружения на фронт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Вооруженные силы Украины получат от западных стран от 120 до 140 танков, среди которых Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, Leclerc и другие.