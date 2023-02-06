Москва, 6 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Максим Панов, одноклассник эстрадного певца Филиппа Киркорова, рассказал в эфире федерального телеканала, каким артист был в школьные годы и как заработал первые деньги.

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Певец Филипп Киркоров

Со слов Панова, певец жил в обеспеченной семье, но никогда не зазнавался. Уже в школьные годы звезда эстрады начал зарабатывать.

«Мы с ним записывали кассеты и продавали их по 25 рублей», — признался Максим Панов, добавив, что на заработанные деньги они покупали одежду, ходили в кино, а также откладывали средства для более крупных покупок.

По его словам, король эстрады не забыл со временем своих школьных друзей. Недавно скончался один из товарищей артиста, и Филипп Киркоров прислал его близким венок от имени всего класса.