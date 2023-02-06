Москва, 6 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Возгорание, произошедшее на корейском судне Ah Shin, на борту которого находится экипаж из России, ликвидирован. Об этом 6 февраля сообщил заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Иван Айвазовский. Хаос.

«По нашим сведениям, пожар потушен, судно стоит на рейде в ожидании пополнения системы пожаротушения углекислым газом», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, замглавы профсоюза уточнил, что ходящее под панамским флагом судно Ah Shin принадлежит компании из Южной Кореи, и отметил, что на его борту действует коллективный договор Федерации корейских профсоюзов моряков.

Помимо того, Ковальчук добавил, что названная федерация и российский профессиональный союз моряков являются членами Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), защищающей права моряков во всём мире.

«Таким образом, права моряков защищены», — пояснил он.

Отметим, ранее стало известно, что корейское судно-автомобилевоз Ah Shin с экипажем из РФ около берегов Вьетнама на протяжении четырёх дней ведёт борьбу с возгоранием на грузовых палубах.