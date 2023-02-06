В Луганской Народной Республике создали аппарат детского омбудсмена
Луганск, 6 февраля 2023, 12:36 — REGNUM В Луганской Народной Республике создали аппарат уполномоченного по правам ребенка. Регион стал первым субъектом среди новых регионов России, где появился аппарат детского омбудсмена. Об этом сообщила 6 февраля в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По её словам, за короткий период времени детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк продемонстрировала эффективную работу.
Напомним, должность детского омбудсмена Инна Швенк заняла 21 декабря 2022 года. Ранее депутаты Народного совета ЛНР приняли закон о создании аппарата уполномоченного по правам ребенка.
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Ранее сообщалось, что глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о том, что отряды добровольцев из Донецкой и Луганской Народных Республик просят объединить их в воинское соединение.