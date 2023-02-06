Луганск, 6 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике создали аппарат уполномоченного по правам ребенка. Регион стал первым субъектом среди новых регионов России, где появился аппарат детского омбудсмена. Об этом сообщила 6 февраля в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

По её словам, за короткий период времени детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк продемонстрировала эффективную работу.

Напомним, должность детского омбудсмена Инна Швенк заняла 21 декабря 2022 года. Ранее депутаты Народного совета ЛНР приняли закон о создании аппарата уполномоченного по правам ребенка.

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Ранее сообщалось, что глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о том, что отряды добровольцев из Донецкой и Луганской Народных Республик просят объединить их в воинское соединение.