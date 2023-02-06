Донецк, , 12:34 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики после начала эскалации конфликта на украинских противопехотных минах «Лепесток» подорвались 90 мирных жителей. Об этом 6 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 «Лепесток» © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Зарегистрировано 90 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе шесть детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток», — говорится в сообщении.

По данным центра, один из пострадавших от пехотной мины скончался.

Отмечается, что всего за 354 дня на территории ДНР до начала спецоперации по денацификации Украины погибли 657 мирных жителей, включая 26 детей. На освобождённой в ходе СВО территории погибли 3776 мирных жителей, включая 106 детей.

Стоит отметить, что в ДНР за всё время зафиксировали 14 968 обстрелов со стороны сил ВСУ, в результате которых было запущено 98 618 боеприпасов.

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