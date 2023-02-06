Москва, , 12:31 — REGNUM Соединённые Штаты развернули масштабную кампанию по милитаризации космического пространства, огромная роль в которой отводится американским спутниковым группировкам. Об этом сообщила аналитик Виктория Никифорова.

Космос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Эксперт в материале для РИА Новости отметила, что сейчас американские «партнёры» переходят к созданию наступательного оружия на земной орбите. По её мнению, таким образом Пентагон готовится к вооружённому столкновению с Россией не только на Земле, но и в космосе. Такой вывод можно сделать, принимая во внимание проект спутников-охотников Jackal, которые уже в текущем году ракета-носитель от компании SpaceX должна вывести на орбиту.

Отмечается, что аппараты были разработаны компанией-стартапом True Anomaly, зарегистрированной год назад бывшим майором ВВС США Ивэном Роджерсом. Предполагается, что спутники будут «решать самые сложные проблемы орбитальной войны в интересах Космических сил США», в частности следить за иностранными спутниками на орбите, перехватывая отправляемую с них информацию. Со временем в космос планируется отправить тысячи таких «Шакалов».

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Никифорова напоминает, что для Пентагона космос всегда был просто очередным театром военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что действия Соединённых Штатов Америки ведут к милитаризации космического пространства. По его словам, это происходит потому, что в рамках военной помощи США предоставляют Украине разведывательную информацию с помощью космических спутников.

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