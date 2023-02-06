Дамаск, , 12:30 — REGNUM Движение поездов по всей железной дороге в Сирии полностью прекращено в связи с произошедшим землетрясением, которое затронуло ряд провинций арабской республики. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило издание «Аль-Ихбария».

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прекращено движение поездов по всей железной дороге в качестве превентивной меры. Технические бригады проверяют состояние железнодорожных путей, дорог и мостов», — говорится в сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 500 человек, еще около 3000 человек получили ранения.

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