Брюссель, , 12:26 — REGNUM Европейская комиссия активизировала механизм гражданской обороны, через который ведется координация развертывания спасательных бригад ЕС для отправки в Турцию. Об этом сообщил 6 февраля еврокомиссар Янез Ленарчича.

Землетрясение в Турции © Ahmet Yukus/globallookpress.com

Спасательные бригады из стран сообщества направят в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате мощного землетрясения.

«После землетрясения в Турции мы активировали европейский механизм гражданской обороны», — сказал еврокомиссар, уточнив, что европейский координационный центр по ответу на чрезвычайные ситуации уже приступил к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал район Пазарчик в Кахраманмараше. Телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в Турции, направил президент России Владимир Путин главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану.

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