В результате массового ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В результате массового ДТП в Ленинградской области два человека погибли и ещё двое были направлены в тяжёлом состоянии в медучреждения. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своём телеграм-канале.

Жертва Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что столкновение четырёх автомобилей на 36-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло в 08:17 мск.

«По предварительной информации, в результате ДТП два человека скончались, двое в тяжелом состоянии госпитализированы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент сотрудниками ДПС ведётся установление всех причин и обстоятельств автомобильной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под колёса автомобиля, которым управлял голливудский актёр Арнольд Шварценеггер, попала велосипедистка.