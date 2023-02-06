Москва, , 12:27 — REGNUM Вопросы, связанные с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), обсудил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков с новым послом США в РФ Линн Трейси. Об этом он сообщил 6 февраля журналистам.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Вопрос был затронут в ходе встречи двух дипломатов, состоявшейся на минувшей неделе. Он напомнил, что МИД РФ уже публиковал краткие итоги его встречи с Трейси, которая приступила в выполнению в России своих обязанностей. Поэтому о том, что вопрос СНВ-3 обсуждался, уже сообщалось.

Российский дипломат добавил, что США уже после этих переговоров в очередной раз высказали свои претензии к Москве по поводу СНВ-3. «Ничего неожиданного или внезапного в этом их сигнале для нас не было», — сказал Рябков.

Американцы пытаются представить проблему СНВ-3 как что-то, несвязанное с общим контекстом отношений с Россией, как вопрос, который можно решить сам по себе, отмечает Рябков.

Напомним, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. Россия отказалась проводить инспекции по контролю за исполнением договора из-за недружественной политики США.

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